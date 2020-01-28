Це просте заняття може продовжити тривалість життя

Сотні тисяч людей, які бажають схуднути, регулярно займаються бігом. А тепер учені довели, що саме цей різновид фізичних навантажень збільшує тривалість життя.

Якщо ви хочете прожити довше, і при цьому якомога довше не хворіти, то обов'язково починайте бігати.

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Мова не йде про подолання марафонської дистанції або багатокілометрові забіги. Починати можна з невеликих пробіжок вранці або ввечері, поступово збільшуючи відстань і отримуючи задоволення від самого процесу. Прекрасною мотивацією для бігу будуть результати недавнього дослідження фахівців з Клініки Клівленда у США. Вони довели, що регулярні заняття бігом збільшують тривалість життя.

Підсумки дослідження опубліковані авторитетним науковому журналом British Journal of Sports Medicine. За великим рахунком, це не окрема наукова праця, а метааналіз 14 вже проведених досліджень, що об'єднали величезний обсяг інформації про тисячі людей. З'ясувалося, що ті люди, які підтримували спортивну форму за допомогою регулярних занять бігом, знижували ризик смерті, і особливо від серцево-судинних хвороб і пухлин.

Біг принесе користь вашому організму

Дослідники виявили, що взагалі будь-яка кількість бігу у житті людини пов'язана зі зниженим ризиком смерті, і навіть якщо ми бігаємо всього по 10 хвилин на день, то все одно це краще, ніж проводити час на дивані.

За словами фахівців з Клівленда, біг зміцнює серце й особливо м'язи нижньої частини тіла. А коли ці м'язи з віком починають зменшуватися та зникати, то це ознака розкладання нашого організму і наближення цілого ряду хронічних захворювань. Не випадково багато людей похилого віку ходять з великими труднощами. І якщо ви хочете почати займатися бігом, то краще робити це вже сьогодні.

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