Науковці виявили, як мозок людини запам'ятовує час

Вперше визначені зони мозку, які відповідають за розуміння часу.

За допомогою функціональної МРТ учені спостерігали за активністю мозку студентів коледжу під час перегляду популярного телешоу.

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Після перегляду серії вчені повторювали окремі фрагменти з неї, щоб змусити добровольців згадувати, в якому саме моменті часу з'являвся той чи інший кадр. Під час сканування мозку до і після перегляду телешоу вчені помітили сплеск нейронної активності в латеральній енторінальній корі і періхінальній корі. Таким чином, вперше вдалося отримати інформацію про відділи мозку, що беруть участь в отриманні та обробці інформації про те, коли відбуваються події.

Енторінальна і періхінальна кора оточені гіппокампом. Попередні дослідження показали, що ці області мозку пов'язані з формуванням спогадів про об'єкти, але не з просторовим розташуванням. Раніше вважалося, що простір і час нерозривно пов'язані, а механізми, задіяні в обробці одного, ймовірно, допомагають і в обробці іншого. Однак результати нового дослідження говорять про зворотне.

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