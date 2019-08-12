5 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу

Заняття сексом – надзвичайно приємний процес, якому потрібно приділяти достатню кількість особистого часу. Втім, після логічного завершення ні в якому разі не потрібно "вирубуватися". Не забувайте, що є низка ритуалів, які потрібно зробити саме після сексу.

Ділимося з вами п'ятьма ритуалами, які однозначно потрібно зробити після бурхливого (і не дуже) заняття коханням.

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Прийміть душ

Добротний і пристрасний секс – це про літри поту, достатню кількість лубрикантів, а також еякулят. Якщо не позбутися "слідів" бурхливого сексу, можна впевнено дозволити розмножуватися непотрібним мікроорганізмам на ваших геніталіях. Саме тому ми рекомендуємо після сексу сходити в душ.

Еякулят спочатку слід витерти з тіла рушничком, а потім уже приймати душ. Таким чином ви уникнете неприємних "сюрпризів" на тілі.

Прийміть душ

Одягаємо білизну

Щоправда, в цьому випадку мова йде про вільну білизну з натуральних матеріалів. Натомість синтетика та тісне спіднє тільки сприяють розмноженню непотрібних мікроорганізмів, а також стають причиною пітніння. Ви ж не хочете, щоб вночі вам було надто спекотно.

Випийте води

Хороший і пристрасний секс можна впевнено порівнювати з походом до спортзалу, а це означає, що організму однозначно потрібно поповнити водний баланс. Тож не полінуйтесь після заняття коханням випити склянку води кімнатної температури.

Випийте склянку води

Легкий перекус

Так, після сексу слід і попоїсти. Щоправда, мова йде не про бургер з картопелькою фрі, а про щось легке та корисне. Ідеально підійдуть грецький йогурт, кефір, чорний шоколад, фрукти. Головне – знати міру.

Вимийте "гаджети"

Якщо під час сексу ви використовували інтимні "іграшки", – їх потрібно ретельно вимити. Не забувайте, що вони можуть накопичувати мікроорганізми, тому гігієна має стосуватися не лише вашого тіла, а й будь-чого, що має з ним контакт.

Ми ж бажаємо вам спекотної та бурхливої ночі. Головне – не забувайте, що завтра вам потрібно іти на роботу ;)

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