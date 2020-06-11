Науковці виявили, хто вважає себе найбільш толерантним у суспільстві: ви будете вражені

Ефект Даннінга-Крюгера, який полягає в тому, що некомпетентні люди завищують свій творчий хист, а компетентні занижують, поширили на забобони.

У дослідженні, опублікованому в журналі Personality and Individual Differences, йдеться, що схильні до расових забобон люди вважають себе толерантними, а інших – расистами.

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У дослідженні взяли участь 307 осіб. Учасників попросили оцінити, наскільки неупереджено вони ставляться до людей іншого кольору шкіри або гендеру. При цьому респондентів попросили порівняти їх ставлення з поглядами більшості (в їхньому уявленні). Потім учасники пройшли тести на приховані забобони.

Затяті расисти вважали себе максимально толерантними

З'ясувалося, що схильні до расистських забобон люди вважали себе толерантнішими, ніж більшість. А ті, у кого були упередження стосовно жінок, вважали себе великими прихильниками рівності, якщо порівнювати себе з іншими.

При цьому ті, хто насправді неупереджено ставився до чорношкірих людей і жінок, вважали себе "середняками" – або вважали, що їх рівень лише "трохи вищий за середній".

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