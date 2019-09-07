Науковці виявили ген лінощів: тепер усе ясно

Якщо ви віддаєте перевагу релаксу на дивані, спогляданню улюблених серіалів або просто нічогонеробінню – не лякайтесь. Цілком імовірно, що у вас просто є ген лінощів. Власне, так науковці пояснюють ледачість певних людей.

Серед тварин є активні особини, а є – ледачі і повільні створення. Лінощі, як особлива властивість закладена в геномі, з'ясували американські ендокринологи.

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Учені виявили у щурів специфічний ген PKIA, пов'язаний з фізичною активністю. У 2009 році Френк Бут, один з авторів дослідження, відібрав для експерименту 80 самців і 80 самок щурів. Учений спостерігав, як гризуни обертають бігові колеса, і на основі експериментів розділив тварин на фізично активних і тих, хто ухилявся від навантаження.

Цілком імовірно, що у вас теж є ген лінощів

Бут схрещував "спортсменів" один з одним, "ледарі" розмножувалися окремо. Так йому вдалося виявити генетичні особливості тих і інших щурів. Ймовірно, схильність деяких людей до лінощів теж можна пояснити генетично, але це ще належить з'ясувати.

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