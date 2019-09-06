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Через технології людям стало складно чекати чогось понад хвилину: цікаве дослідження
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Сучасна людина втрачає терпіння, якщо сайт відкривається довше як 16 секунд, а світлофор не перемикатися через 25 секунд. Це показало опитування, проведене у Великобританії, і ці показники нижчі, ніж будь-коли.
У дослідженні взяли участь 2000 осіб. Три чверті з них заявили, що в масовій нетерплячості винні сучасні технології – вони привчили людей отримувати все миттєво.
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Хтось не може дочекатися, коли висохне чорнило на вітальній листівці – це понад 20 секунд. Інші починають лаятися на комп'ютер або телевізор, якщо через 22 секунди вони не починають транслювати зображення. А пошук ручки довше як 18 секунд призводить людей в справжню лють.
Якщо їжу або напій в кафе не приносять довше ніж 14 хвилин – це привід відправитися в інший заклад. При цьому 95% опитаних вважають здатність до терпіння позитивною якістю.
Життя сьогодні стало дуже швидким. Навіть дивно, що багато хто з учасників були готові кілька днів чекати старий добрий рукописний лист, якщо їм його раптом відправлять, – говорить Джо Холлінс, один з авторів дослідження.
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