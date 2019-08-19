Що чоловікам варто їсти для покращення роботи мозку

Науковці розповіли, від яких продуктів у раціоні не варто відмовлятись чоловікам, щоб зберегти когнітивні функції на високому рівні. Все значно простіше, аніж здається.

Фінські дослідники дійшли до висновку, щоб доволі звичайні продукти позитивно впливають на роботу мозку та дозволяють зменшити ризики деменції. Учені з Університету Східної Фінляндії вважають, що представникам сильної статі варто не нехтувати яйцями та м'ясом у раціоні. Саме вони багаті на вітамін B4, холін. До переліку можна також внести капусту, сою та шпинат.

І ще: Шоколад не допоможе: учені спростували популярний міф

Річ у тому, що він не лише нормалізує рівень цукру в крові та допомагає роботі печінки. Холін захищає центральну нервову систему, покращує пам'ять та загалом когнітивні функції.

Чому яйця варто їсто регулярно

Це підтвердив експеримент тривалістю у 20 років, у рамках якого було проведено аналіз інформації про здоров'я близько 2,5 тисяч чоловіків віком 42-60 років. Через кілька років після старту дослідження 500 добровольців пройшли тести на мислення та пам'ять, а результати були невтішними: за цей період у 337 розвинулась деменція.

Тому медики рекомендують не забувати про продукти з холіном, щоб у зрілому віці не хвилюватись через проблеми зі сприйняттям, запам'ятовуванням та опрацьовуванням інформації.

М'ясо корисне для мозку

Читайте також: Ці повсякденні продукти подовжать вашу молодість