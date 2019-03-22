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Науковці спростували популярні міфи про засмагу

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Руйнуємо найпоширеніші міфи про засмагу - фото 1
Руйнуємо найпоширеніші міфи про засмагу

Побутує думка, що вітамін D можна отримати лише лежачи під сонцем. Так, в основному вважають мешканці північних регіонів, котрим катастрофічно не вистачає тепла. Тому для отримання вітаміну D вони використовують солярії. Втім, науковці вирішили спростувати популярний міф.

Однак, вчені пропонують не губити своє здоров'я. Вони рекомендують отримувати цей необхідний елемент з добавок або продуктів харчування – грибів, яєць, соєвого молока та риби.

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Також вважається, що смаглявим людям не потрібен сонцезахисний крем. Вони впевнені: ультрафіолетова радіація їх не стосується. Але це теж міф.

Крім того, існує думка, що шкідливі тільки промені середнього діапазону. Люди стикаються з двома типами ультрафіолетової радіації: променями середнього діапазону (UVB) і довгохвильовими променями (UVA). І саме про UVB-промені відгукуються негативно. Їх звинувачують в опіках і появі пухлин. Проте це не означає, що UVA-промені корисні. Навпаки, вони прискорюють процеси старіння, сприяють появі зморщок і пігментних плям.

Засмага не буває корисною! - фото 316211
Засмага не буває корисною!

Ще один міф: немає опіків – все в порядку. Проте, будь-які сонячні ванни або похід у солярій небезпечні. Поняття "здорова засмага" не існує. Засмага сама по собі підсилює схильність до появи раку шкіри.

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Джерело: Med2
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