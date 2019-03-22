Експерти назвали, чому не можна переставляти будильник

Сон дуже важливий для організму людини

Виявляється, частий повтор будильника впливає на нервову систему. Дізнайтеся, як це пояснюють експерти.

Експерти з компанії Eve Sleep опублікували відкритий лист до Apple з вимогою видалити зі смартфонів функцію повтору сигналу будильника. Вони пояснили своє звернення тим, що це небезпечно для психічного здоров'я людей.

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Коли спрацьовує будильник, в організмі підвищується рівень кортизолу – гормону стресу, який відповідає за "втечу і боротьбу". У короткостроковій перспективі це не страшно, загрожує лише поганим настроєм на цілий день. Проте, якщо практикувати таке пробудження щодня, то це може обернутися тривожністю і різними розладами психіки.

Кожен раз, коли дзвенить будильник, звуковий сигнал атакує вашу нервову систему. Якщо це відбувається кілька разів за ранок, то ваше здоров'я знаходиться в серйозній небезпеці. – пояснив фахівець з психічного здоров'ю і нейробіології Метт Джейнс.

Його слова підтверджує незалежний експерт Ніл Стенлі, який вважає таке пробудження максимально некорисним.

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