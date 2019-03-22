На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти назвали, чому не можна переставляти будильник
-
- 44
Виявляється, частий повтор будильника впливає на нервову систему. Дізнайтеся, як це пояснюють експерти.
Експерти з компанії Eve Sleep опублікували відкритий лист до Apple з вимогою видалити зі смартфонів функцію повтору сигналу будильника. Вони пояснили своє звернення тим, що це небезпечно для психічного здоров'я людей.
І ще: Науковці назвали заняття, яке зміцнить ваш сон
Коли спрацьовує будильник, в організмі підвищується рівень кортизолу – гормону стресу, який відповідає за "втечу і боротьбу". У короткостроковій перспективі це не страшно, загрожує лише поганим настроєм на цілий день. Проте, якщо практикувати таке пробудження щодня, то це може обернутися тривожністю і різними розладами психіки.
Кожен раз, коли дзвенить будильник, звуковий сигнал атакує вашу нервову систему. Якщо це відбувається кілька разів за ранок, то ваше здоров'я знаходиться в серйозній небезпеці. – пояснив фахівець з психічного здоров'ю і нейробіології Метт Джейнс.
Його слова підтверджує незалежний експерт Ніл Стенлі, який вважає таке пробудження максимально некорисним.
До теми: Як зробити свій сон здоровим: поради фахівців
-
16:14Розряджається смартфон: є ймовірність, що гаджет атакували зловмисники
-
15:54Названо області України з найчистішими ріками
-
15:46Привітання з Днем ангела Галини: побажання і картинки на іменини
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
15:11У Китаї клонували найкращого поліцейського собаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:57Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші
-
14:33Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп
-
14:14Microsoft показала "жорсткий диск" на основі ДНК
-
13:51З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
13:20Відома модель зваблює мережу гарячими фото (18+)
-
12:59Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі
-
12:35Експерти назвали, чому не можна переставляти будильник
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
11:52Ніби з 80-х: сучасні зірки в ретрообразах
-
11:36Португалія – Україна: коли і де дивитися матч відбору на Євро 2020
-
11:20Емілі Ратажковскі підкорює мережу у білій білизні (18+)
-
10:50Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре
-
10:25Не м'ясом єдиним: 16 продуктів, які містять білок
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
09:26Даша Астаф'єва знялася в новій голій фотосесії в ліжку (фото 18+)
-
08:55Ви цього не знали: 10 несподіваних фактів про фрукти
-
08:35Ця вправа позбавить вас болю у спині
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку