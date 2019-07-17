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Науковці розповіли, за допомогою чого пересовували брили Стоунхенджу

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Деякі брили перевозили за сотні кілометрів - фото 1
Деякі брили перевозили за сотні кілометрів

Археолог Ліза-Марі Шілліто з Університету Ньюкасла у США вважає, що будівельники могли доставляти величезні камені Стоунхенджу до місця розташування цього доісторичного об'єкта за допомогою свинячого жиру.

За її словами, залишки свинячого жиру на глиняному посуді, виявленому біля пам'ятника, свідчать про те, що люди неоліту змащували салом сани, які використовували для переміщення каменів.

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Будівництво Стоунхенджу почалося близько 5000 років тому. Його точне призначення невідомо, хоча існує безліч теорій, одна з яких свідчить про те, що Стоунхендж був задуманий як місце для релігійних церемоній.

Давно відомо, що більшість каменів, використаних при будівництві Стоунхенджу, транспортувалися з віддалених місць. Найбільші, відомі як сарсенові Трилітони (пара стоячих каменів з горизонтальною перекладиною, що з'єднує їх вершини) мають висоту понад 7,5 метра та важать понад 30 тонн. Вони були переміщені з об'єкта, розташованого за 29 кілометрів від Стоунхенджу.

Для пересування брил використовували свинячий жир - фото 341622
Для пересування брил використовували свинячий жир

Менші "блакитні камені" внутрішнього кола доставлялися з кар'єрів, які були розташовані за 256 кілометрів на заході Уельсу. Вважається, що транспортування відбувалося за допомогою саней.

Дослідники також припускали, що сани змащували чимось, щоб було легше рухати їх вперед. Проте, речових доказів, що підтверджують це, не вистачало – навряд чи збереглися колоди, використані при будівництві саней.

У дослідженні, опублікованому в журналі "Antiquity", Ліза-Марі Шілліто з Університету Ньюкасла у США написала, що залишки жиру, знайдені на глиняному посуді біля Стоунхенджу, можуть допомогти обґрунтувати теорію змащування саней.

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Джерело: News Week
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