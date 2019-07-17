На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, за допомогою чого пересовували брили Стоунхенджу
-
- 31
Археолог Ліза-Марі Шілліто з Університету Ньюкасла у США вважає, що будівельники могли доставляти величезні камені Стоунхенджу до місця розташування цього доісторичного об'єкта за допомогою свинячого жиру.
За її словами, залишки свинячого жиру на глиняному посуді, виявленому біля пам'ятника, свідчать про те, що люди неоліту змащували салом сани, які використовували для переміщення каменів.
І ще: Науковці вперше зафіксували таємниче явище, від якого лякався ще Ейнштейн: фото
Будівництво Стоунхенджу почалося близько 5000 років тому. Його точне призначення невідомо, хоча існує безліч теорій, одна з яких свідчить про те, що Стоунхендж був задуманий як місце для релігійних церемоній.
Давно відомо, що більшість каменів, використаних при будівництві Стоунхенджу, транспортувалися з віддалених місць. Найбільші, відомі як сарсенові Трилітони (пара стоячих каменів з горизонтальною перекладиною, що з'єднує їх вершини) мають висоту понад 7,5 метра та важать понад 30 тонн. Вони були переміщені з об'єкта, розташованого за 29 кілометрів від Стоунхенджу.
Менші "блакитні камені" внутрішнього кола доставлялися з кар'єрів, які були розташовані за 256 кілометрів на заході Уельсу. Вважається, що транспортування відбувалося за допомогою саней.
Дослідники також припускали, що сани змащували чимось, щоб було легше рухати їх вперед. Проте, речових доказів, що підтверджують це, не вистачало – навряд чи збереглися колоди, використані при будівництві саней.
У дослідженні, опублікованому в журналі "Antiquity", Ліза-Марі Шілліто з Університету Ньюкасла у США написала, що залишки жиру, знайдені на глиняному посуді біля Стоунхенджу, можуть допомогти обґрунтувати теорію змащування саней.
Читайте також: Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку
- 17 липня
-
21:55Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження
-
21:26ASUS ROG Phone 2 стане найпотужнішим смартфоном на ринку
-
21:0018 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Названо популярні напої, які негативно впливають на зубну емаль
-
20:14Дуже дивні справи та Форма води: Сімпсони знімуть епізод за мотивами популярних стрічок
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:47Lotus випустив найпотужніший серійний автомобіль у світі
-
19:18У лондонському готелі подають чай за кількасот доларів
-
18:58Замки України: ТОП 11 старовинних споруд, які варто побачити
-
18:47Детектив Пікачу не зумів стати найкасовішою екранізацією ігри в історії
-
18:19Як вберегти здоров'я спини: поради фахівців
-
18:00Гороскоп на 18 липня 2019: Діви та Скорпіони отримають бажану винагороду
-
17:41Науковці розповіли, за допомогою чого пересовували брили Стоунхенджу
-
17:30ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:14У повний зріст: з LEGO склали фігуру астронавта NASA
-
16:51Пасажирів Porsche відправлять у віртуальну реальність
-
16:38Психологічний тест: Перше, що ти побачиш на картинці, розповість про тебе усю правду
-
16:13Представлено Xiaomi Mi A3 – король автономності на "голому" Android
-
15:53Вагомі причини щодня їсти насіння гарбуза
-
15:33Не найбагатший у світі: хто посунув Білла Гейтса на третє місце
-
15:15Пластика чи природа: гарячі фото Кайлі Дженнер у бікіні розкритикували
-
14:51Ці знаки Зодіаку найхолодніші у стосунках
-
14:33Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
-
14:16В НБУ назвали найпопулярнішу купюру
- 17 липня
-
21:55Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження
-
18:58Замки України: ТОП 11 старовинних споруд, які варто побачити
-
17:30ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу
-
14:33Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
-
10:30Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи
-
07:15Погода в Україні 17 липня: у південні області повертається спекотне літо
- 16 липня
-
22:14Чому медики не радять їсти морозиво влітку?
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна австралійка Ель Макферсон (18+)
-
18:07Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними
-
14:30Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
-
12:20Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
-
10:15ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі
-
07:15Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході
- 15 липня
-
22:45Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
-
19:23Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
-
18:00Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp
-
16:11Ведучі Радіо МАКСИМУМ постаріли за один день: шокуючі фото
-
15:00Тест: Вгадай місто за фотографією!
-
12:25Політика і танці: Притула розповів, як насправді зламав ногу
-
10:00Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України
-
07:59ФБУ представила яскраве промо до жіночого Євробаскету 2021
- 14 липня
-
21:31Несподівані слова, які хоче почути жінка під час сексу
-
19:30Дівчина тижня: гаряча екзотична красуня Джена Ямамото, яка збуджує своїми формами (18+)
-
16:31Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку