Науковці вперше зафіксували таємниче явище, від якого лякався ще Ейнштейн: фото

Фізики з Університету Глазго в Шотландії зробили першу у світі фотографію квантової заплутаності – феномена, настільки дивного, що Ейнштейн назвав його "жахливою дією на відстані".

"Це нечітке сіре зображення – перший раз, коли ми бачимо взаємодію частинок, що лежить в основі квантової механіки і формує основу квантових обчислень", – зазначили вчені.

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Квантова заплутаність

Квантова заплутаність виникає, коли дві частинки стають нерозривно пов'язаними, і те, що відбувається з однієї, тут же впливає на іншу, незалежно від того, наскільки далеко вони розташовані один від одного. Звідси і опис Ейнштейна – "страшна дія на відстані".

Ця конкретна фотографія показує заплутаність між двома фотонами – двома частинками світла. Вони взаємодіють і на короткий час діляться фізичними станами.

Автори відзначають, що на фото зображена сукупність кількох зображень фотонів, що проходять через серію чотирьох фазових переходів. Під час цього камера і зафіксувала, як дві частинки змістилися однаково, попри те, що вони були розділені. Тобто, вони виявилися "заплутані".

Квантова заплутаність

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