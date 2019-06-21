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Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку

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День літнього сонцестояння у Стоунхенджі - фото 1
День літнього сонцестояння у Стоунхенджі / gettyimages

Близько 10 тисяч людей зібралися біля Стоунхенджу в Британії, щоб відзначити День літнього сонцестояння та зустріти початок найдовшого дня року. Дивіться магічні фото!

Вісь Стоунхенджу проведена через його опорні камені та вказує на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння і на захід сонця в день зимового сонцестояння. 21 червня тисячі людей спостерігали, як небесне світила встає за П'ятковим каменем, який є входом до "кам'яного кола", і промені сонця потрапляють у самісінький центр давнього монумента.

Тут більше: Що можна і не можна робити в День літнього сонцестояння 2019

Літнє сонцестояння – один з небагатьох днів, коли відвідувачам дозволено близько підійти до каменів, які багато хто вважає священними. Дивіться самі, як тут зустрічали найдовший день у році!

Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335677
Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335674
Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335676
Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335675
Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335678
Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку - фото 335679

Фото: gettyimages

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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