Науковці розповіли, якою має бути здорова порція смаженої картоплі

Ні для кого не є секретом той факт, що смажена картопля фрі – один з улюблених продуктів, яким віддають перевагу люди у фастфудах. Утім, варто пам'ятати, що така страва може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Дослідники з Гарвардського університету назвали "здорову порцію" смаженої картоплі. На їхню думку, у ній має бути не більше шести скибочок картоплі!

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Наука давно довела, що смажені продукти не дуже корисні для здоров'я, і ​​це стосується смаженої картоплі. Але чи може взагалі бути така кількість смаженої картоплі, яка не просто не несе шкоди для організму, але ще і є корисною?

Дослідники з Гарвардського університету встановили, що у "здоровій порції" картоплі має бути не більше 6 скибок. Йдеться саме про ту саму картопельку, обсмажену в олії та добряче посолену, яку ми так любимо. Для більшості з нас 6 шматочків картоплі на тарілці – справжнісінька дитяча порція, яка навряд чи задовольнить апетит. Але дослідження показало, що все що понад, вже шкідливо.

Автори цього дослідження підкреслюють, що якщо доза смаженої картоплі вища, то вона стає "бомбою з харчового крохмалю". А якщо людина не наїдається 6 шматочками картоплі, то їй слід додати на тарілку якийсь овочевий салат, якщо, звичайно, стоїть мета захистити себе від серцево-судинних захворювань.

Корисними вважаються лише ШІСТЬ скибочок картоплі фрі

Відзначимо, що подібного роду хвороби є головною причиною смертності у більшості розвинених країн світу, причому кількість хвороб серця зростає. Нездорові продукти харчування на кшталт смаженої картоплі призводять до розвитку атеросклерозу та закупорювання кровоносних судин, що може спровокувати інфаркт або інсульт.

За останні 25 років, як показує статистика, середньостатистичні порції в закладах громадського харчування збільшилися вдвічі, а часом і втричі. Діаметр бубликів виріс до 15 см, відерце з попкорном сьогодні складається з 11 чашок, а не 5, збільшилося і дозування газованих напоїв. Що стосується порцій смаженої картоплі, то сьогодні на тарілці можна побачити у більшості ресторанів 55 шматочків, хоча раніше їх було не більше 15.

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