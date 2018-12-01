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Цей продукт надзвичайно корисний для тих, у кого діабет

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Науковці продовжують вивчати вплив перцю чилі на організм - фото 1
Науковці продовжують вивчати вплив перцю чилі на організм / Healthline

Вживання перцю чилі може використовуватися для лікування діабету та коліту, як встановили науковці.

Діабет першого типу – невиліковний спадковий розлад, але гострий перець чилі, як з'ясувалося, здатний допомогти його жертвам та навіть лягти в основу створення нових методів лікування коліту.

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При вживанні перцю в організмі людини виробляється компонент, який вступає у контакт з рецептором шлунка, тим самим заспокоюючи кишківник. Дослідники з Університету Коннектикуту годували лабораторних мишей з діабетом перцем чилі. Виявилося, що цей продукт зменшував рівень кишкових запалень.

Науковці виявили ще одну властивість перцю чилі - фото 292600
Науковці виявили ще одну властивість перцю чилі

Перець вступав в контакт з рецептором TRPV1, який міститься в кишківнику, стравоході та підшлунковій залозі. Після цього в організмі вироблявся ендогенний канабіноїдний нейротрансмітер під назвою анандамід, який змушував імунну систему мишей заспокоюватися шляхом зниження запалень. Той же ефект досягався і при вживанні безпосередньо анандаміду. Зниження запальних процесів підшлункової залози допомагає в лікуванні діабету, адже цей орган відповідає за вироблення інсуліну та рівень цукру в крові. У жертв діабету відзначається надлишок цукру, а їх підшлункова залоза не здатна його регулювати.

Результати цього дослідження також піднімають нові питання про зв'язок імунної системи, кишківника та мозку. Поки вчені все ще проводять експерименти з мишами, щоб з'ясувати, чи може анандамід лікувати розлади кишківника, такі як коліти.

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Джерело: med2
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