Медики пояснили, чому під час стресу нас тягне на солоденьке

Солодощі позитивно впливають на настрій, але є одне "але" / Your Health

Підсвідоме "заїдання стресу" легко пояснюється: коли чогось боїшся або переживаєш, мозок фокусується на моментальній нагороді (смачна їжа), забуваючи про довгострокову мету (зниження ваги). До того ж гормон стресу посилає сигнали про те, що ти хочеш їсти, навіть якщо це зовсім не так.

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У стресових ситуаціях найкраще на позитивний настрій діють солодощі, але їх ефект не тривалий. Краще стає лише на короткий час, потім все повертається у початковий стан.

Ось чому ми заїдаємо стреси солодким

Фахівці вважають, що перервати цикл заїдання стресу можна, якщо зізнатися собі у тому, що ти їси через стрес, а не через голод. Потім варто задуматися над тим, яким є джерело твого стресу і що з ним можна зробити. Придумайте собі ритуал для заспокоєння, відмінний від споживання зайвих калорій: улюблена музика, прогулянка, література тощо.

Комусь допомагає записувати або замальовувати свої почуття, щоб випустити пар, а не заїдати їх шкідливими продуктами. Головне знайти заняття, на яке захочеться відволіктися.

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