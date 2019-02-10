Чому і коли саме ми починаємо залежати від чужої думки

Фахівці назвали точний вік, коли люди стають сприйнятливі до чужої думки і соціального впливу.

Провівши серію експериментів з дітьми та підлітками від 6 до 14 років, вчені прийшли до висновку, що думка іншої людини стає значущою не раніше 12 років.

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Дослідників цікавило, після досягнення якого віку діти стають сприйнятливими до соціального впливу і адаптують свої дії під чужу думку. В експериментах дітям пропонували відчути себе пілотами космічного корабля. Частина гри включала в себе маневрування навколо чорних дір. Щоб уникнути діру благополучно, потрібно було зрозуміти, в який бік вона обертається.

У кожної дитини був помічник (дорослий або дитина), який давав поради, як подолати чорну діру. При цьому пілот корабля міг прийняти і самостійне рішення, оскільки бачив те ж саме, що і помічник. Природно, в деяких випадках помічник давав правильні поради, а в деяких навмисно помилявся. Найчастіше порадами помічника (навіть неправильними) користувалися діти у віці 12 років і старше. Більш юні учасники експерименту, як правило, ігнорували поради.

А наскільки ви залежні від думок інших?

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