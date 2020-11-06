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Науковці розповіли, як ранковий розпорядок впливає на вашу продуктивність

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Учені закликають не змінювати свій ранковий розпорядок - фото 1
Учені закликають не змінювати свій ранковий розпорядок

Згідно з дослідженням одного з викладачів Університету Вайомінгу і його колег з Техаського університету A & M, порушення ранкового розпорядку роботи призводить до того, що вони менш зосереджені та недостатньо продуктивні.

Шон МакКлін, доцент кафедри менеджменту і маркетингу Бізнес-коледжу UW, провів серію досліджень, які показали, що така проста річ, як пропуск звичайної ранкової чашки кави, може змусити співробітника почати робочий день менш спокійним і більш морально виснаженим.

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"Яким би не був розпорядок, збої в його роботі змушують співробітників почуватися менш зацікавленими та менш продуктивними протягом дня", – написали МакКлін і його колеги.

Навіть беручи до уваги інші фактори (якість сну, напругу та день тижня), автори виявили, що люди були менш спокійними та більш виснаженими психічно в ті дні, коли їх ранковий розпорядок порушувався, ніж в інші дні. І вони були менш залучені у свою роботу та менше просувалися до своїх цілей.

Науковці розповіли, як ранковий розпорядок впливає на вашу продуктивність - фото 433713

Поради для продуктивності

"Знайдіть щось передбачуване, навколо чого можна закріпити ранок, наприклад, прокидатися в один і той же час, вигулювати собаку перед першою чашкою кави або витратити 20 хвилин на медитацію або йогу. Це може забезпечити передбачувану основу, яка структурує залишок ранку, – написали вони. – Однак не завжди вдається уникнути порушення в повсякденному житті – дійсно, COVID-19, здається, щодня створює нові збої. Коли це відбувається, дуже важливо повернутися на правильний шлях".

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Джерело: Medikforum
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