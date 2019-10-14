Нобелівська премія за боротьбу з бідністю у світі: названо переможців

15 жовтня вручили Нобелівську премію за боротьбу з бідністю. У світі більше мільярда людей живуть у злиднях, тому питання бідності вважається одним із найболючіших для сучасного суспільства. Хто ж намагається змінити ситуацію та заслужив Нобеля – читайте далі.

Премію держбанку Швеції пам’яті Альфреда Нобеля у 2019 році отримали троє науковців, які розробили експериментальний підхід щодо подолання бідності в цілому світі. Про це йдеться на офіційному профілі премії в соцмережі Twitter.

І ще: Хто отримав Нобелівську премію миру 2019: оголошено лаурета

“Премія державного банку Швеції за економічні науки в пам’ять Альфреда Нобеля була присуджена Абхіджиту Банерджі, Естеру Дуфло та Майклу Кремеру за “експериментальний підхід до подолання бідності у світі”, – йдеться в повідомленні.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

"Дослідження з економіки, яке лавреати провели, значно покращило нашу здатність боротися з глобальною бідністю. Всього за 2 десятиліття їх новий підхід, який базується на експерименті, змінив економіку розвитку, яка зараз є процвітаючою областю досліджень", – пояснили у комітеті.

Читайте також: Шведську школярку номінували на Нобелівську премію миру