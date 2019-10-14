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Нобелівська премія за боротьбу з бідністю у світі: названо переможців

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Нобелівська премія за боротбу з бідністю - фото 1
Нобелівська премія за боротбу з бідністю

15 жовтня вручили Нобелівську премію за боротьбу з бідністю. У світі більше мільярда людей живуть у злиднях, тому питання бідності вважається одним із найболючіших для сучасного суспільства. Хто ж намагається змінити ситуацію та заслужив Нобеля – читайте далі.

Премію держбанку Швеції пам’яті Альфреда Нобеля у 2019 році отримали троє науковців, які розробили експериментальний підхід щодо подолання бідності в цілому світі. Про це йдеться на офіційному профілі премії в соцмережі Twitter.

І ще: Хто отримав Нобелівську премію миру 2019: оголошено лаурета

“Премія державного банку Швеції за економічні науки в пам’ять Альфреда Нобеля була присуджена Абхіджиту Банерджі, Естеру Дуфло та Майклу Кремеру за “експериментальний підхід до подолання бідності у світі”, – йдеться в повідомленні.

"Дослідження з економіки, яке лавреати провели, значно покращило нашу здатність боротися з глобальною бідністю. Всього за 2 десятиліття їх новий підхід, який базується на експерименті, змінив економіку розвитку, яка зараз є процвітаючою областю досліджень", – пояснили у комітеті.

Читайте також: Шведську школярку номінували на Нобелівську премію миру

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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