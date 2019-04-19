Науковці розповіли, як можна вичислити зрадника

Як з'ясувалося, вичислити жінок-зрадниць, оцінивши їхню зовнішність, не можуть навіть інші жінки. А от зрадників-чоловіків представниці прекрасної половини людства визначають з легкістю.

Співробітники Університету Західної Австралії провели незвичайне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Royal Society Open Science. Згідно з цими даними, серед чоловіків, схильних до полігамії та зрад, спостерігаються загальні "архетипічні" риси зовнішності. Відносно ж жінок знайти такі не вдалося.

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Ученими проводився експеримент за участю 1500 осіб, яким показували фотографії 189 осіб – 101 чоловіка та 88 жінок. Попередньо люди, зображені на знімках, проходили анкетування, що дозволило виявити ступінь їх вірності своїм партнерам. Учасники експерименту повинні були визначити "потенціал вірності", оцінивши фото.

Результати виявилися дуже цікавими. З'ясувалося, що, дивлячись на чоловічі обличчя, добровольці (і чоловіки, і жінки) досить точно визначали схильність до обману і зрад. Але по обличчю жінок зробити цього вони вже не могли.

Жінку-зрадницю по зовнішньості неможливо вичислити

Чоловіки були в змозі визначити потенційних зрадників серед інших чоловіків, але серед жінок зробити це виявилося занадто важко навіть для інших жінок, – констатували автори проекту.

За підсумками дослідження експерти прийшли до висновку, що до зрад схильні в першу чергу чоловіки з "брутальною" зовнішністю, для якої характерні масивна нижня щелепа, виступаючі надбрівні дуги, а також тонкі губи. Виявити риси обличчя, загальні для жінок-зрадниць, учасники й автори експерименту так і не змогли.

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