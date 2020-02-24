Науковці розповіли, чому чоловіки обожнюють хизуватися оголеним торсом

Залишаються лічені місяці до відкриття сезону оголених чоловічих торсів. Причому, мовиться не лише про володарів ідеальних сталевих кубиків, а й тих, хто може похизуватися пристойним пивним животиком. Учені пояснили, чому ж чоловіки так люблять оголятися.

Чому чоловікам подобається показувати себе без сорочки або футболки? Вони вважають верхній одяг переоціненим? Або це поведінка, яка глибоко вкоренилася в чоловічій ДНК?

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Джонатан Хобан, психотерапевт і коучер, сказав для німецького видання Focus, що є кілька факторів, які змушують чоловіків оголювати торс:

Є кілька причин, через які чоловікам подобається показувати себе сорочки. Це явище пов'язане зі свободою і почуттям переваги. Точніше: якщо чоловіки раптово відчувають бажання роздягтися, це часто пов'язано зі підвищенням рівня тестостерону. З цього випливає мета: "утвердитися у ролі альфа-самця".

Чоловіки оголюють торс, аби їх постійно хвалили

Цей нарцисизм часто ґрунтується на надмірній компенсації, вкоріненій у дитинстві. Коли дитину і її досягнення хвалить матір, вивільняються ендорфіни та дофамін, а також активується центр винагороди в мозку. Чоловіки, які розлучаються зі своїми футболками на публіці без причини, не мають подібного раннього материнського визнання.

Причина не завжди криється в дитинстві. Чоловіки хочуть любові і того, щоби їх винагороджували за всяку ціну: комплімент їх добре тренованому тілу прирівнюється до почуття любові. Якщо у вас слабка впевненість, але відмінна статура, ви продемонструєте останнє, і тим самим "підживите" позитивні зауваження на свою адресу.

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