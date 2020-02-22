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Цей тип харчування позитивно впливає на сексуальне життя
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На нашу сексуальну активність впливає низка чинників: стреси, загальний стан здоров'я, емоційне навантаження та й раціон. Вчені провели спостереження та виявили, який тип харчування позитивно впливає на наше сексуальне життя.
Виявилося, що низькокалорійна дієта може не допомогти з втратою ваги та запобігти захворюванням. Згідно з дослідженням, якість сну і сексуальне життя стануть кращими, якщо ви обмежуєте кількість енергії. Люди, що бажають схуднути, покладаються на дієту з низьким вмістом калорій, щоб скинути зайві кілограми. Ви дійсно схуднете, але не тільки.
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Учені розділили учасників на дві групи: у першій групі випробовувані не змінювали дієту, а в контрольній споживали на 25 відсотків менше калорій, ніж зазвичай.
Протягом двох років і після, випробовуваних обстежили, запитуючи про їх добробут. Результати втрати ваги не були дивовижними: учасники в групі дієти втратили в середньому 15 кг.
Піддослідні сказали, що вони були енергійними, менш напруженими. Покращився загальний стан здоров'я, завдяки зниженню споживання калорій, стабілізувався артеріальний тиск, рівень холестерину.
Контрольна група повідомила про більше бажання займатися сексом, поліпшення якості сну. Було показано, що дієта з пониженим вмістом калорій може поліпшити самопочуття. З усім тим, ви повинні переконатися, що організм забезпечений усіма необхідними поживними речовинами під час дієти.
Рекомендується покладатися на здорову їжу з низьким глікемічним індексом – овочі, фрукти, цільне зерно і білки з низьким вмістом жиру.
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