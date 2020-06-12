Науковці розповіли, що спільного між кіберспортсменами і атлетами-олімпійцями

Геймери мають такі ж показники психічної стійкості, як і атлети

Нове дослідження Квінслендського технологічного університету показує, що професійним кіберспортсменам, які виступають у вищих лігах, можуть знадобитися такі ж показники психічної стійкості як і спортсменам-олімпійцям.

Праця учених була опублікована в журналі Frontiers in Psychology. Результати демонструють збіг між психічною стійкістю і процесами подолання стресу в традиційних видах спорту і в кіберспорті.

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Зокрема, було встановлено, що стійкість до стресу серед олімпійських спортсменів і кіберспортсменів була приблизно однаковою. При цьому гравці вищої ліги кіберспорту мають вищий рівень психічної витривалості. Заняття спортивною психологією можуть бути корисні для професійних кіберспортсменів.

Професійних кіберспортсменів порівняли з атлетами

Результати також показали, як геймери, що змагаються один з одним, використовували стратегію прийняття елементів, які їм непідконтрольні. Це призводило до підвищеної продуктивності.

І тільки спробуйте після цього сказати, що кіберспорт – це не спорт...

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