Скільки геймерів насправді залежні від відеоігор: відповідь учених

Чимало дорослих вважають захоплення дітей і підлітків іграми справжньою залежністю, але чи насправді такі небезпечні відеоігри? Науковці розповіли, скільки ж геймерів насправді можна назвати залежними.

Видання Developmental Psychology поділилось результати найтривалішого дослідження на тему залежності від відеоігор, яке зайняло у науковців 6 років. Виявилось, що часто батьки даремно переймаються через те, що діти проводять багато часу в іграх.

І ще: Науковці назвали корисну властивість відеоігор під час самоізоляції

Все тому, що близько 90% всіх геймерів так захоплюються іграми, що це не має негативних наслідків для них. Значна меншість може справді стати залежними і навіть страждати від психологічних та соціальних проблем. Однак думка про те, що майже всі шанувальники відеоігор залежні, насправді є стереотипом.

Скільки геймерів мають залежність

Відзначимо, що у 10% залежних фанатів ігор був значно вищий рівень агресії, депресії, тривоги та невпевненості у собі у дорослому віці. Вважається, що головною характеристикою ігрової залежності є надмірна трата час на ігри, аби відключитись від реальних проблем.

Скільки геймерів мають залежність

Читайте також: Як виглядає найстарша геймерка у світі: це рекорд