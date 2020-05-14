Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Скільки геймерів насправді залежні від відеоігор: відповідь учених

  • 15
Скільки геймерів мають залежність - фото 1
Скільки геймерів мають залежність

Чимало дорослих вважають захоплення дітей і підлітків іграми справжньою залежністю, але чи насправді такі небезпечні відеоігри? Науковці розповіли, скільки ж геймерів насправді можна назвати залежними.

Видання Developmental Psychology поділилось результати найтривалішого дослідження на тему залежності від відеоігор, яке зайняло у науковців 6 років. Виявилось, що часто батьки даремно переймаються через те, що діти проводять багато часу в іграх.

І ще: Науковці назвали корисну властивість відеоігор під час самоізоляції

Все тому, що близько 90% всіх геймерів так захоплюються іграми, що це не має негативних наслідків для них. Значна меншість може справді стати залежними і навіть страждати від психологічних та соціальних проблем. Однак думка про те, що майже всі шанувальники відеоігор залежні, насправді є стереотипом.

Скільки геймерів мають залежність - фото 403940
Скільки геймерів мають залежність

Відзначимо, що у 10% залежних фанатів ігор був значно вищий рівень агресії, депресії, тривоги та невпевненості у собі у дорослому віці. Вважається, що головною характеристикою ігрової залежності є надмірна трата час на ігри, аби відключитись від реальних проблем.

Скільки геймерів мають залежність - фото 403941
Скільки геймерів мають залежність

Читайте також: Як виглядає найстарша геймерка у світі: це рекорд

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
  • 12 травня, 18:34
  • 1960
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4689
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1270
Загрузка...
Новини