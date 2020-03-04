Науковці розповіли, про що свідчить сонливість протягом дня

Стенфордський Університет установив: літні люди, які відчувають денну сонливість, можуть мати підвищений ризик розвитку різних захворювань, включаючи діабет, рак і гіпертонію.

Гіперсомнія – надмірна сонливість у денний час, з'являється навіть після 7 або більше годин нічного сну. Це явище було досліджено із залученням 10 930 людей.

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Учені проводили опитування добровольців двічі з інтервалом у три роки. У першому інтерв'ю 23% людей, яким було від 65 років мали ознаки гіперсомнії. У другому інтерв'ю 24% повідомили про надмірну сонливість. З них 41% сказав, що сонливість була хронічною проблемою.

Виявилося, у людей, які повідомили про гіперсомнію у рамках першого опитування, ризик розвитку діабету або гіпертонії через три роки був у 2,3 раза вищим, ніж у тих, хто не відчував сонливості. У них також був у 2 рази вищий ризик появи раку.

З 840 осіб, які повідомили про сонливість у першому опитуванні, у 6,2% розвинувся діабет. У групі людей, що не спали вдень, діабет діагностували у 2,9%. Крім того, у першій групі рак розвинувся у 2,4% проти 0,8% з другої групи.

Обідній сон може свідчити про появу проблем зі здоров'ям

Люди, які повідомляли про денну сонливість у рамках обох опитувань ризик розвитку серцево-судинних захворювань був підвищений у 2,5 раза. Притому, люди, які скаржилися на сонливість тільки в другому опитуванні, на 50% частіше мали захворювання опорно-рухової системи та сполучної тканини (артрит, тендиніт, вовчак).

Якщо ви або ваші рідні зауважили проблеми, пов'язані з хронічною денною сонливістю, – зверніться до сімейного лікаря. Цілком імовірно, що вам необхідно пройти діагностику, аби виявити причину такої поведінки організму.

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