Науковці розповіли про користь обіднього сну для дітей

Нове дослідження науковців виявило, що діти, в житті котрих присутній денний сон, показують значно кращі результати, ніж однолітки, які не сплять у денні години. До такого висновку дійшли науковці зі США.

Авторами дослідження, що вивчало вплив денного сну на дітей, стали вчені з Університету Пенсильванії й Університету Каліфорнії. Під час свого проекту фахівці проаналізували інформацію, зібрану про майже 3 тисяч школярів віком від 10 до 12 років.

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У результаті аналізу дослідники прийшли до висновку про те, що "діти, які сплять вдень, відчувають себе щасливішими, у них краще розвинений самоконтроль і вищий рівень IQ".

Такий висновок був зроблений вченими з урахуванням статі дитини, класу, в якому вона навчається, розташування школи, освіти батьків і часу, який вона витрачає на нічний сон.

Особливо відчутним позитивний ефект денного сну відносно розуму дітей був у 12-річних шестикласників, відзначили дослідники. У дітей у цій групі, які спали вдень, завдяки сну успішність підвищувалася на 7,6%.

Автори праці повідомили, що денний сон не тільки позитивно впливає на самопочуття й успіхи в навчанні у школярів, а й дозволяє зменшити час їх користування гаджетами, в чому вбачають безсумнівну вигоду для розвитку центральної нервової системи й інтелекту у дітей.

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