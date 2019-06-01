Науковці вразили своєю заявою, пов'язаною з вихованням дітей

Учені з Університету Лома Лінда стверджують, що відчуження і незацікавленість у вихованні дитини наносять їй шкоду на генетичному рівні. Причому, це може спровокувати хвороби вже в дорослому віці.

Дослідники виявили зв'язок між поганим вихованням і теломерами – кінцевими ділянками хромосом, які захищають їх від пошкоджень і розкладання. Коли ДНК не охороняється належним чином, клітини старіють швидше, а людина стає сприятливішою до хвороб.

І ще: Науковці вразили несподіваною заявою про освіту в університеті

У міру того, як зростає стрес у ранньому віці, теломери коротшають, збільшуючи ризик багатьох захворювань і передчасної смерті, – говорить Раймонд Кнутсен, провідний автор дослідження.

Учені проаналізували ДНК понад 200 чоловік. Ті, хто повідомляв про "холодне" ставлення з боку матері і батька в дитинстві, мали теломери в середньому на 25% коротші, ніж ті, у кого були хороші взаємини з батьками. Відзначається, що чим нижчий рівень освіти, тим сильніший зв'язок між вихованням і генетикою.

Читайте також: 5 факторів, які сприяють довголіттю