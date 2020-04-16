5 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки

Правила етикету – досить складна річ. Її за один раз просто неможливо освоїти. Але є кілька моментів, які треба пам'ятати завжди. Щоправда, ми підозрюємо, що у цих пунктах ви робите все навпаки. Уявляєте, ви навіть кашляєте неправильно...

Отже, які правила етикету ми, чоловіки, порушуємо найчастіше?

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1. Передаєте сіль без перцю

Якщо вас попросили передати сіль під час застілля або обіду, і ви ввічливо передаєте тільки сільничку, то вважайте, що вже нагрішили. Кулінарний етикет передбачає, що сіль і перець один без одного не можуть, тому якщо людина хоче присолити страву, не факт, що вона не захоче її ж і поперчити. Майте це на увазі.

Сіль та перець завжди передаємо разом

2. Прикриваєте рот правою рукою при кашлі

Прикрити рот під час кашлю або чханні – вже добре. Але поміркуйте самі: ви чхнули, прикривши рот рукою, зловили нею всіх мікробів, а потім привіталися з колегою цієї ж кінцівкою. Негарно виходить. Чхайте у згин ліктя, а от кашляти бажано у носовичок.

3. Носите сумку на правому плечі

Уже той факт, що ви не розіпхали всі речі по кишенях, і не впускаєте їх на підлогу по черзі – бездоганно. З урахуванням одного "але": сумка, в яку ви це все добро склали, не повинна бовтатися на плечі вашої все тієї ж "соціальної" руки. Ну просто незручно і незграбно потискати руку і ловити падаючий ремінець одночасно.

Не носіть сумку на "соціальній" руці

4. Сідаєте в машину вперед ногами

Уяви собі, дівчата давно привчені до такого правила, а працює воно, між іншим, для обох статей однаково. Штани дали чоловікам свободу, тому і демонструємо ми ширину розтяжки, сідаючи в авто. А от правильний варіант, між іншим, простий: спочатку на сидіння опускається п'ята точка, а потім затягуються ноги.

А як сідаєте в машину ви?

5. Першими заходите у двері, що обертаються

Ні, пропускати супутницю вперед – все ще хороший тон, але тут виняток. Якщо двері потрібно штовхати, вам необхідно взяти на себе цю непосильну працю і прокласти дорогу. Будьте джентльменом.

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