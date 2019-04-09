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Науковці розповіли, коли народжуються справні вундеркінди

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А в якому місяці народилася ваша дитина? - фото 1
А в якому місяці народилася ваша дитина? / Oxford Learning

Дослідники не стомлюються здійснювати все нові й нові відкриття. Нещодавно їм стало цікаво, в якому ж місяці народжуються вундеркінди.

Виявляється, на рівень інтелекту впливає не лише спадковість, а й місяць народження дитини. У це вірять науковці з Кембриджу та штату Массачусетс.

І ще: Науковці назвали ще одну ознаку високого рівня інтелекту

Дослідники вивчили когнітивний розвиток понад 1,2 мільйона учнів у віці від 6 до 15 років у школах Флориди.

Виявилося, що найкращі оцінки у школі отримують ті діти, які народилися у вересні.

Вундеркіндів найбільше серед вересневих дітей - фото 319873
Вундеркіндів найбільше серед вересневих дітей

У них також були вищі шанси вступити до університету, а також успішно здобути освіту у вищих навчальних закладах.

Інший аналіз даних показав: найменш схильні потрапляти до в'язниці ті діти, котрі народилися також у вересні. Збіг? Не думаємо.

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Джерело: Med2
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