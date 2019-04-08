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Науковці назвали ще одну ознаку високого рівня інтелекту
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Сильно розвинена цікавість – це риса, властива для людей з високим інтелектом, встановили вчені. Подібна вроджена цікавість спонукає мозок інтелектуалів постійно прагнути до освоєння нових і складних завдань.
Висновок учених про те, що цікавість до всього незвіданого, що породжує бажання його вивчити, є відмінною рисою всіх інтелектуалів, опублікований в Journal of Research in Personality. За словами вчених, на початку життя, будучи дітьми, цікавість до оточуючих речей проявляють практично всі здорові люди. Але в разі високого інтелекту подібна цікавість відрізняється інтенсивністю та властивістю не проходити з віком.
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Кристалізований інтелект приблизно прирівнюється до загального знання багатьох речей про світ. Люди, цікаві і зацікавлені в нових знаннях, завжди прагнуть отримати ширшу інформацію, ніж та, якою вони володіють, – так поводяться інтелектуали, – заявили наукові фахівці.
Цей висновок став підсумком дослідження, під час якого вченими аналізувалися розумові здібності людей, а також риси їх особистості. Дослідники констатували, що розвитку цікавості у людей з високим інтелектом сприяє відкритість особистості. Іншими словами, для таких людей не існує бар'єрів в мисленні, вони сприймають все як новий досвід, цікавий для вивчення.
Інтелектуали схильні до фантазування, бажанням новизни, їх захоплюють незвичайні ідеї, додали експерти. За їхніми словами, "такі люди завжди готові до знайомства зі складними завданнями та речами, а також здатні застосовувати отримані знання на практиці".
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