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Лікарі назвали продукти, які провокують появу каменів у нирках
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Камені у нирках – це словосполучення лякає не одну людину. На жаль, це явище надзвичайно поширене, а спровокувати його можуть навіть ті продукти, які ми вважаємо корисними або, хоча б, не шкідливими для здоров'я.
Камені у нирках – маленькі тверді фрагменти, які не можуть самостійно покинути наш організм і застрягають у сечовивідних шляхах, викликаючи при цьому сильний біль.
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Щоб мінімізувати шанси появи каменів у нирках, слід переглянути свій раціон, адже саме те, чим ми харчуємось, може стати причиною їх утворення.
Кофеїн
Кава – це той напій, з якого ми починаємо наш ранок. Ми п'ємо її щодня, адже вона допомагає нам прокинутися та збадьоритися. Втім, у неї є свої побічні властивості. Зокрема, кава змушує нирки працювати більше та збільшує ймовірність утворення каменів у нирках. Не слід забувати, що кофеїн міститься не лише у каві, а й у деяких видах чаю, а також у солодких газованих напоях.
Червоне м'ясо
Білки та жири тваринного походження також пов'язані з утворенням каменів у нирках. Якщо у вашому раціоні надто багато м'ясних страв, то вам слід пам'ятати, що організму надзвичайно складно позбуватися від їхніх компонентів. Крім того, ці продукти багаті пуринами та сечовою кислотою. А це може стати причиною не лише утворення каменів, а й розвитку подагри. Серед інших джерел пуринів можна виділити спаржу, бобові та капусту. Щоб не було проблем із нирками варто не надзвичайно сильно налягати на ці продукти.
Штучні підсолоджувачі
Вони не лише менш корисні, ніж звичайний білий цукор. Штучні підсолоджувачі мають велику кількість побічних ефектів, зокрема, утворення каменів у нирках і погіршення функцій цього органу в цілому.
Сіль
Одна з найпоширеніших причин появи проблем із травленням – зловживання сіллю. Тому, якщо ви фанат напівфабрикатів і усіляких харчових добавок – будьте готові до того, що у вас виникнуть певні проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, що надмірне споживання солі сприяє затримці рідини в організмі й утворенню каменів у нирках. Наше тіло просто не в змозі виводити таку кількість солі, і, в результаті, вона накопичується та зберігається у нирках.
Морепродукти
Люди, схильні до утворення каменів у нирках, повинні уникати споживання продуктів, що містять оксалати. Річ у тім, що ця органічна сполука сприяє скупченню натрію та кальцію в нирках. Морепродукти, до слова, належать до такої їжі. Але не лише вони! Є ще й зелені листові овочі, шоколад і горіхи. Також бажано зменшити вживання арахісу, пшеничних висівок і буряка, щоб запобігти утворенню каменів.
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