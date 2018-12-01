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Найкращі продукти для імунітету взимку

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Імбир – ще один інгредієнт, що протистоїть хворобам - фото 1
Імбир – ще один інгредієнт, що протистоїть хворобам / MARVINSFITNESSBLOG

Вісім найкращих продуктів для зміцнення імунітету

Від здоров'я імунної системи залежить здатність протистояти величезній кількості найнебезпечніших і неприємних хвороб. Експерти назвали 8 продуктів харчування, які точно зміцнюють імунітет.

І ще: Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку

Цитрусові фрукти. Вони містять вітамін С, який зміцнює імунну систему і збільшує виробництво білих кров'яних клітин. Оскільки організм сам не виробляє і не зберігає цей вітамін, то йому потрібні постійні його дози.

Найкращі продукти для імунітету взимку - фото 292361
Найкращі продукти для імунітету взимку

Червоний перець. Вміст вітаміну C в цьому овочі набагато вищий, ніж в цитрусових. Крім того, перець є найпотужнішим джерелом бета-каротину, він корисний для підтримки здоров'я шкіри.

Брокколі. Насичений вітамінами і мінералами, один з найкорисніших овочів.

Часник. Часник активно використовують майже в будь-якій кухні світу. Ще ранні цивілізації виявили, що часник чудово протистоїть інфекціям. Знижує артеріальний тиск, зміцнює артерії.

Імбир. Ще один інгредієнт, що протистоїть хворобам. Знижує рівень запалень, допомагає позбутися хворого горла.

Шпинат. Багатий не тільки вітаміном C, а й іншими антиоксидантами, а також бета-каротином, що підсилює здатність імунної системи протистояти інфекції.

Найкращі продукти для імунітету взимку - фото 292362
Найкращі продукти для імунітету взимку

Йогурт. Містить живі активні культури бактерій, які стимулюють імунну систему на боротьбу з різними хворобами. Однак, вибирайте чистий йогурт, а не той, що містить різні смакові наповнювачі.

Мигдаль. Коли справа стосується профілактики і боротьби із застудою, то вітамін Е активно підсилює ефективність вітаміну C. Саме вітамін Е є ключем до здорової імунної системи, а в мигдалі його дуже багато.

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Джерело: health.harvard
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