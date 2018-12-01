На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкращі продукти для імунітету взимку
-
- 17
Вісім найкращих продуктів для зміцнення імунітету
Від здоров'я імунної системи залежить здатність протистояти величезній кількості найнебезпечніших і неприємних хвороб. Експерти назвали 8 продуктів харчування, які точно зміцнюють імунітет.
І ще: Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку
Цитрусові фрукти. Вони містять вітамін С, який зміцнює імунну систему і збільшує виробництво білих кров'яних клітин. Оскільки організм сам не виробляє і не зберігає цей вітамін, то йому потрібні постійні його дози.
Червоний перець. Вміст вітаміну C в цьому овочі набагато вищий, ніж в цитрусових. Крім того, перець є найпотужнішим джерелом бета-каротину, він корисний для підтримки здоров'я шкіри.
Брокколі. Насичений вітамінами і мінералами, один з найкорисніших овочів.
Часник. Часник активно використовують майже в будь-якій кухні світу. Ще ранні цивілізації виявили, що часник чудово протистоїть інфекціям. Знижує артеріальний тиск, зміцнює артерії.
Імбир. Ще один інгредієнт, що протистоїть хворобам. Знижує рівень запалень, допомагає позбутися хворого горла.
Шпинат. Багатий не тільки вітаміном C, а й іншими антиоксидантами, а також бета-каротином, що підсилює здатність імунної системи протистояти інфекції.
Йогурт. Містить живі активні культури бактерій, які стимулюють імунну систему на боротьбу з різними хворобами. Однак, вибирайте чистий йогурт, а не той, що містить різні смакові наповнювачі.
Мигдаль. Коли справа стосується профілактики і боротьби із застудою, то вітамін Е активно підсилює ефективність вітаміну C. Саме вітамін Е є ключем до здорової імунної системи, а в мигдалі його дуже багато.
Читайте також: Фахівці назвали основні ознаки надлишку цукру в організмі
-
09:51Сніг та мороз: погода 1 грудня в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
08:54Користувачі OnePlus 6T зіткнулися з несподіваним дефектом
-
08:31Найкращі продукти для імунітету взимку
-
08:13У США піде з молотка ретро-пікап Брюса Вілліса
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 30 листопада
-
22:56Лікарі назвали продукти, які провокують появу каменів у нирках
-
22:24Жінка шеф-кухар у США вперше отримає три зірки Мішлена
-
22:00Привітання з Днем ангела Романа: побажання і картинки на іменини
-
21:48OnePlus спільно з McLaren випустить спеціальну версію OnePlus 6T
-
21:19Гібрид BMW i8 став патрульною машиною
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:56Валерій Харчишин з Другої ріки різко постарів: відеофакт
-
20:32Apple почала продавати відновлені iPad 2018
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
19:54Фото Меган Маркл, зроблені до знайомства з принцом Гаррі
-
19:32Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар
-
19:18Схудла Rihanna похизувалася фігурою у білизні
-
18:54Науковці розповіли, чому нам сняться нічні жахіття
-
18:32Дитячі Зоряні війни: Disney показала яскравий трейлер
-
18:13Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart: дивіться кліп, знятий у Києві
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
17:33Названо продукти, які категорично не варто поєднувати з алкоголем
-
17:12Цей напій зміцнює кістки: ви п'єте його щодня
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт