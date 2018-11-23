Науковці розповіли, чому жінкам потрібно достатньо часу приділяти сну

Дослідження показало, що активне лікування проблем зі сном знижує ризик падінь. Учені з'ясували, що жінкам, котрі не висипаються, краще звертатися до послуг фахівців.

Проведене вченими з Університету Піттсбурга дослідження показало, що жінки, котрі витрачають на сон щоночі від 7 до 8 годин на 25% знижують вірогідність падінь, у порівнянні з тими, хто спить менш як 5 або понад 10 годин на день.

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Це ще одне підтвердження того, наскільки важливий для здоров'я людини нормальний за тривалістю сон. Особливо актуальні висновки цього дослідження для жінок поважного віку, для яких ці падіння можуть закінчуватися небезпечними травмами, включаючи переломи шийки стегна. Статистика показує, що ці переломи є причиною значного числа інвалідностей і передчасних смертей у жінок.

Здоровий сон надзвичайно важливий для жінок / Psychologies

Дослідники спостерігали більш ніж за 150 000 жінками протягом 12 з половиною років. Виявилося, що кількість падінь і переломів серед представниць прекрасної половини людства, які спали від 7 до 8 годин на день, становила приблизно 7%. Серед тих, хто спав менше ніж 5-6 годин, ця цифра підвищувалася до 10,6%, і вона досягала цілих 11,8% серед жінок, які спали понад 10 годин на день. Іншими словами, для здоров'я жінок небезпечний не тільки дефіцит, а й надлишок сну.

Спостереження також показали, що порушення сну призводять до неодноразових падінь, які ще більш небезпечні. Судячи з усього, мозок, що погано відпочиває ночами, дещо послаблює координацію рухів, що і підсилює ймовірність падінь.

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