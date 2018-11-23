Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Науковці розповіли, чому жінкам потрібно достатньо часу приділяти сну

  • 54
Не забувайте про 7-8 годин здорового сну - фото 1
Не забувайте про 7-8 годин здорового сну / NetDoctor

Дослідження показало, що активне лікування проблем зі сном знижує ризик падінь. Учені з'ясували, що жінкам, котрі не висипаються, краще звертатися до послуг фахівців.

Проведене вченими з Університету Піттсбурга дослідження показало, що жінки, котрі витрачають на сон щоночі від 7 до 8 годин на 25% знижують вірогідність падінь, у порівнянні з тими, хто спить менш як 5 або понад 10 годин на день.

І ще: Ось чому потрібно спати в абсолютній темряві

Це ще одне підтвердження того, наскільки важливий для здоров'я людини нормальний за тривалістю сон. Особливо актуальні висновки цього дослідження для жінок поважного віку, для яких ці падіння можуть закінчуватися небезпечними травмами, включаючи переломи шийки стегна. Статистика показує, що ці переломи є причиною значного числа інвалідностей і передчасних смертей у жінок.

Здоровий сон надзвичайно важливий для жінок - фото 290685
Здоровий сон надзвичайно важливий для жінок / Psychologies

Дослідники спостерігали більш ніж за 150 000 жінками протягом 12 з половиною років. Виявилося, що кількість падінь і переломів серед представниць прекрасної половини людства, які спали від 7 до 8 годин на день, становила приблизно 7%. Серед тих, хто спав менше ніж 5-6 годин, ця цифра підвищувалася до 10,6%, і вона досягала цілих 11,8% серед жінок, які спали понад 10 годин на день. Іншими словами, для здоров'я жінок небезпечний не тільки дефіцит, а й надлишок сну.

Спостереження також показали, що порушення сну призводять до неодноразових падінь, які ще більш небезпечні. Судячи з усього, мозок, що погано відпочиває ночами, дещо послаблює координацію рухів, що і підсилює ймовірність падінь.

Читайте також: Лікарі розповіли, чому не варто спати без подушки

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5870
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука