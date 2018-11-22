Лікарі розповіли, чому не варто спати без подушки

Учені відзначили, що поки не прийшли до однозначного висновку щодо того, чи потрібна подушка людині під час сну.

Так, фахівці заявили, що у перший рік життя класти дитину на подушку не можна. Це пов'язано з можливими викривленнями ще незміцнілого хребта немовляти.

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А ось по досягненню року подушка стає необхідністю для людини. Це допоможе уникнути дискомфорту, млявості, недосипання, хропіння, остеохондрозу, і, навіть, ішемічного інсульту.

Крім того, вчені відзначили, що відсутність подушки негативно позначається на зовнішності людини. Рівне положення тіла під час сну сприяє появі зморшок.

Сон без подушки може стати причиною хронічної втоми / The Sleep Advisor

Варто відзначити, що шкідливо не тільки не використовувати подушку, але і підбирати невідповідний для щоденного використання спальний аксесуар.

Пам'ятайте, що ваша подушка повинна характеризуватися середнім рівнем м'якості. Щоб максимально забезпечити собі високий рівень комфорту, спробуйте замінити звичайну подушку ортопедичною або валиком для сну.

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