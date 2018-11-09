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Ось чому потрібно спати в абсолютній темряві

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Щоб бути здоровим потрібно спати в абсолютній темряві - фото 1
Щоб бути здоровим потрібно спати в абсолютній темряві / Oura Ring

Не вмикайте у спальні нічник. Фахівці наголошують на тому, що спати потрібно в умовах абсолютної темряви. Вчені заявили, що сон при світлі може провокувати виникнення серйозних проблем зі здоров'ям аж до появи раку та хвороб серця.

Сон не в повній темряві веде до збільшення ризику розвитку серцево-судинних хвороб, а також раку, наголошують науковці.

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Наявність чіткого зв'язку між надлишковою освітленістю та ризиком розвитку різних хвороб підтверджується все більше. Перш за все мова йде про серцево-судинні захворювання та рак, – зазначили науковці.

Сон при світлі порушує роботу організму - фото 287840
Сон при світлі порушує роботу організму / CCHE

За словами експертів, денне світло є головним регулятором вироблення гормону мелатоніну – при його зменшенні і настанні темряви гормон виробляється активніше. Надмірне світло в темний час доби зрушує вироблення мелатоніну на більш пізній час, в результаті сон не наступає в призначені години. Тому перед відходом до сну не потрібно перебувати в яскраво освітленому приміщенні, а сам сон повинен проходити тільки в повній темряві.

У свою чергу, прокидатися і підніматися з ліжка в повній темряві вчені не рекомендують. Сон повинен закінчуватися після сходу сонця. Дослідження показали, що якщо після закінчення сну людина опиняється в умовах темряви, у неї підвищується ймовірність порушення імунітету та виникнення депресії.

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Джерело: medikforum
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