Медики розповіли, як побороти безсоння

Найчастіше люди стикаються зі стресовим або гострим безсонням, яке є звичайнісінькою реакцією вашого організму на зовнішні чинники. При заспокоєнні та уникненні стресу сон зазвичай налагоджується. Крім того, є низка порад, які допоможуть побороти безсоння.

До вашої уваги добірка порад, які допоможуть заснути навіть після надзвичайно важкого робочого дня.

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Встаньте з ліжка

Як би це дивно не звучало, але цей прийом допомагає. Не змушуйте себе заснути. Краще спробуйте взятися за прочитання книжки, і ви незабаром відчуєте, що ваш організм вимагає відпочинку, а це означає, що він готовий до сну.

Спробуйте відволіктися від спроби заснути / HopeNet Wichita

Фізична активність

Для того, щоб перемогти безсоння, лікарі радять вдаватися до тренувань. Зазначимо, що фізичні навантаження в цьому випадку корисні за 6 годин до сну. Регулярна фізична активність покращує якість сну, це підтверджується науковими дослідженнями.

Чіткий тимчасовий режим

Для перемоги над безсонням дуже важливо лягати спати і прокидатися в один і той же час. За словами лікарів, чіткий тимчасовий режим не тільки допомагає розв'язати проблеми із засинанням, але і сприяє тому, що вдень ви почуваєте себе значно бадьорішими.

Спробуйте дотримуватися режиму / inspirecycle

Відмова від стимуляторів

Якщо за 6 годин до сну фізичні навантаження корисні, то вже перед сном лікар радить обмежувати як фізичну, так і розумову активність. Крім того, ввечері не варто пити каву, чай і алкоголь, адже вони мають стимулюючу дію. Освітлення повинне бути неяскравим, звуки – приглушеними.

Секс

Єдиний вид фізичної активності, який вчені радять практикувати перед сном. В організмі чоловіків інтимна близькість стимулює вироблення гормону пролактину, який викликає сонливість. У жінок виробляється гормон окситоцин, який допомагає повністю розслабитися.

Секс допомагає швидко заснути / New York Post

Заспокійливі напої

Щоб перемогти безсоння, нерідко рекомендуються народні засоби: склянка теплого молока з медом, чай з ромашкою або іншими седативними рослинними компонентами. На думку вчених, чітко вираженого снодійного ефекту вони не дають. Але якщо людина вважає, що вони їй допомагають, відмовлятися від таких засобів не потрібно.

Зверніться до лікаря

Якщо проблеми з безсонням тривають протягом кількох тижнів, і всі самостійні спроби нормалізувати сон самостійно ні до чого не приводять, потрібно звертатися за допомогою до лікаря.

Зверніться до лікаря / Reader's Digest

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