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Ви здивуєтесь! Як з віком змінюється самооцінка

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Як з віком змінюється впевненість у собі - фото 1
Як з віком змінюється впевненість у собі

Науковці відстежили, як змінюється рівень впевненості в собі у різному віці.

Експерти зі Швейцарії дослідили, як самооцінка людей підіймається та знижується упродовж життя. Психологи з Бернського університету провели аналіз даних 165 тисяч людей віком 4-94 років і виявили, що свого максимум впевненість досягає у 60-70 років.

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Спершу, до 11 років самооцінка лише зростає, а згодом залишається на одному рівні до 15 років. Вже у 16-17 кількість любові до себе більшає, а от пік впевненості сягає у 60-70 років. Щоправда, вже після 90 на людей очікує зворотний процес і вони почуваються значно невпевненіше.

"Люди похилого віку перестають любити себе через різке погіршення здоров'я і матеріального достатку", - пояснюють психологи.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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