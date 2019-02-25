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MARUV 8 березня

Скільки потрібно їсти фруктів і овочів щодня

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У раціоні має бути якомога більше овочів і фруктів - фото 1
У раціоні має бути якомога більше овочів і фруктів / The Independent

Свіжі або заморожені фрукти й овочі обов'язково повинні бути присутніми в щоденному раціоні. Ніякі вітаміни з аптеки не засвоюються повністю, тоді як з овочами і фруктами такої проблеми не виникає – всі нутрієнти в них гармонійно засвоюються.

До того ж овочі та фрукти містять багато клітковини, яка майже не містить калорій, але дає відчуття ситості, і до того ж абсорбує шкідливі хімічні речовини, канцерогени та виводить їх з організму.

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Скільки ж потрібно з'їдати овочів і фруктів? Дієтологи рекомендують вживати 400 грамів щодня. Така порція була обчислена вченими з Оксфордського університету. У їхньому експерименті брали участь 300 тисяч осіб віком від 40 до 85 років, які щодня вживали рекомендовану вченими порцію овочів і фруктів.

400 грамів на день – норма фруктів і овочів - фото 309817
400 грамів на день – норма фруктів і овочів

Спостереження за учасниками показало: для зміцнення здоров'я людям потрібно регулярно вживати фрукти, овочі, ягоди та зелень – у загальному по 400 грамів на день. Цю кількість потрібно розділити на порції і з'їдати їх протягом дня. Найкорисніше вживати різнокольорові овочі та фрукти.

"Таке харчування на 22% знизило ризик розвитку ішемічної хвороби. Також в учасників покращилася робота шлунка, став правильно функціонувати кишківник", – повідомили автори проекту.

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Джерело: medikforum
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