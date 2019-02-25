Скільки курячих яєць можна з'їдати на тиждень

Курячі яйця – одне з найкращих доповнень до раціону харчування. Але чи підходить цей продукт абсолютно всім?

Найчастіше побоювання з приводу вживання курячих яєць пов'язані із холестерином. Дійсно, в одному яйці міститься більше 200 мг холестерину. Але насправді під час засвоєння яєчний холестерин врівноважується іншим компонентом, лецитином, і не завдає шкоди організму.

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З точки зору дієтології, потрібно з'їдати 4-6 яєць на тиждень. Вчені відзначають, що людям, у яких вже підвищений холестерин в крові, слід з'їдати не більше 2 жовтків і 6-8 білків на тиждень. Також фахівці застерегли про те, що невеликий відсоток людей взагалі не може дозволити собі вживати страви з яєць: їх організм не в змозі переварити цей продукт.

Крім цього експерти попередили про небезпеку вживання яєць у сирому вигляді: така звичка може посприяти появі кишкової інфекції сальмонельозу.

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