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Науковці розповіли, чому важливо слухати музику у спортзалі

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До плейлиста для тренувань потрібно підходити відповідально - фото 1
До плейлиста для тренувань потрібно підходити відповідально

Правильно складений музичний плейлист робить заняття у спортзалі результативнішими. А отже, нам потрібно відповідальніше підходити до завантаження музики на телефон або плеєр.

Мільйони людей відвідують спортзали, і більшість під час занять вставляють навушники, щоб слухати музику. Вчені з Університету Верони в Італії з'ясували, що плейлист при фізичних навантаженнях може збільшити їх результативність.

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А це означає, що хороша музика – доведений спосіб стати спортивнішими. Але яку ж музику слід вважати відповідною для фізичних навантажень? Виявляється, все залежить від її темпоритму. Такими є результати дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Psychology.

Так, якщо в навушниках звучить швидка і ритмічна музика, чий темпоритм становить еквівалент 170 ударів серця на хвилину, то вона зменшує кількість необхідних зусиль для виконання тих чи інших навантажень і йде на користь серцево-судинній системі, якщо порівнювати її з музикою меншої інтенсивності. Автори дослідження також довели, що музика може надихати і підвищувати настрій ще до фізичних навантажень, зменшувати сприйняття болю і втоми під час тренувань, а також підвищувати спортивні показники і витривалість.

Музика надзвичайно важлива під час фізичних навантажень - фото 383791
Музика надзвичайно важлива під час фізичних навантажень

"Ми довели, що прослуховування високоінтенсивної музики під час фізичних навантажень збільшує серцебиття і підвищує показники, якщо порівнювати з людьми, які взагалі не слухають музику, – заявив автор дослідження професор Лука Ардіго. – А це означає, що для виконання тих же самих навантажень вам буде потрібно менше зусиль. У плані ж поліпшення спортивних показників музика більш корисна, ніж її відсутність".

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Джерело: Frontiers in Psychology
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