Науковці розповіли, чому важливо розмовляти з підлітками про секс

Тема сексу досі є однією із найбільш табуйованих у світі. Втім, саме відсутність сексуальної просвіти стає причиною того, що діти надто рано пізнають інтимне життя, вступають у незахищені контакти, а також рано стають батьками. Вчені розповіли, чому особливо важливо розмовляти з підлітками про секс.

Лікарі та батьки – цінні партнери, коли мова йде про репродуктивне здоров'я підлітків, а також їхній вступ в сексуальне життя. Нове рандомізоване клінічне дослідження в рамках гранту Національного інституту охорони здоров'я США, показало, що розмова про секс з підлітками з боку батьків знижує ймовірність раннього статевого контакту та призводить до частішого використання презервативів. Дослідники оцінювали програму "Сім'ї говорять разом" (FTT), розроблену доктором Вінсентом Гіламо-Рамосом.

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Підлітки у віці від 11 до 14 років, а також їхні жінки-опікуни були набрані у Нью-Йорку. Загалом у дослідженні взяли участь 900 сімей. У рамках програми батькам розповідають, як краще поговорити з дитиною про секс. Щоб оцінити ефективність розмов, учені проводили опитування спочатку, три місяці по тому і через рік. Підлітки повідомляли, чи мали вони статевий контакт в останні 12 місяців і чи користувалися презервативом.

У результаті було встановлено, що у 5,2% підлітків з групи FTT за 12 місяців спостереження був сексуальний контакт у порівнянні з 18% підлітків з контрольної групи. Перший сексуальний контакт відбувся у 4,7% підлітків проти 14,7%. При цьому 74,2% сексуально активних підлітків з групи FTT користувалися презервативами, натомість у контрольній показник склав всього 49,1%.

Учені закликають не соромитися відверто говорити про секс

Ми, звичайно ж, Америку вам не відкрили, але не втомлюємось нагадувати про те, що сексуальною освітою мають займатися не лише у школі, а й вдома. Ви досі соромитесь говорити про секс? Тоді рекомендуємо переглянути серіал "Сексуальне виховання". Можливо, він надихне вас на відверту розмову з вашою дитиною.

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