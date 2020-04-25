Учені розповіли, чому чоловікам особливо корисно пити каву зранку

Якщо ви не можете уявити жодного свого ранку без кави, то у нас для вас гарна новина, яка надихатиме готувати цей напій завжди. Науковці провели дослідження та виявили, що вживання кави перед інтимом може допомогти покращити ерекцію.

Відповідними висновками поділилися американські вчені, які провели дослідження.

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Згідно з висновками експертів, кава є непоганим афродизіаком, а її ефект на собі можуть відчути не лише чоловіки.

Проаналізувавши цілий перелік наукових праць, фахівці встановили, що цей напій може стимулювати активний приплив крові до статевих органів. На тлі цього застосовувати каву допустимо в ролі природного засобу для поліпшення ерекції. Що стосується жінок, то кава впливає і на їхнє лібідо, підвищуючи потяг до партнера.

Кава позитивно впливає на потенцію чоловіка

Висновки експертів доводять позитивний вплив кави на інтимне життя представників обох статей. Звернули увагу вчені і на те, що після вживання напою жінки швидше досягають оргазму. Також покращувати сексуальне життя можуть гіркий шоколад, мед і перець чилі.

Візьміть на озброєння та отримуйте задоволення не лише від улюбленого напою, а й від не менш улюбленого інтимного процесу ;)

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