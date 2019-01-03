Сексуальне виховання: дивіться трейлер серіалу з зіркою Секретних матеріалів

Стрімінгова платформа Netflix виклала в мережу трейлер майбутнього комедійного серіалу "Сексуальне виховання" (Sex Education).

Автором проекту та сценаристом є Лорі Нанн.

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Сюжет розгортається навколо підлітка Отіса (Аса Баттерфілд) і його мами-сексопатолога (Джилліан Андерсон).

Щоб стати популярним у школі, він стає секс-експертом серед інших підлітків і "відкриває" власну секс-клініку, де проводить терапію, а також допомагає одноліткам розв'язувати проблеми інтимного характеру.

Сексуальне виховання – дивіться трейлер серіалу:

Прем'єра серіалу відбудеться 11 січня на Netflix.

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