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Як правильно їсти морозиво: поради, які змінять ваше життя

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Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно - фото 1
Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно

Морозиво не дарма вважається улюбленим смаколиком дорослих і дітей, однак науковці вирішили знайти спосіб, як отримати від цих ласощів максимум задоволення. Це варто спробувати!

Кожен по-своєму полюбляє їсти морозиво: хтось його кусає, наче фрукт, а хтось просто облизує. Однак науковець Доктор Сара Кемп спільно з великим виробником морозива розробили справжню формулу, яка дозволяє отримати максимум задоволення від цього популярного десерту.

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Наукова формула виглядає доволі незрозуміло для звичайних людей: (i @ -14° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF*. Але її можна розбити на 6 простих кроків, які може повторити кожен. Для цього знадобиться морозиво і дві чайні ложки, а також любов до смаколика.

Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно - фото 405880
Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно

Як правильно їсти морозиво:

  • Витягнути з морозилки, зняти обгортку та залишити в контейнері на 15 хвилин, щоб воно нагрілось до 14 градусів і було м'яким.
  • Взяти дві чайні ложки: однією вимірювати порцію (1/2 ложки), а іншої їсти.
  • Можна згадати пораду кота Матроскіна, адже експерт рекомендує їсти морозиво з ложки верх дном і класти смаколик на кінчик язика.
  • Повільно смакуйте морозивом, щоб відчути ще й його текстуру.
  • Зробіть повільний глибокий вдих через рот, щоб залучити верхні рецептори та відчути ті відтінки смаку, які раніше не вдавалось.
  • Протримайте морозиво у роті приблизно 12 секунд, а тоді ковтайте. Щоб повністю розкрився смак морозива, воно повинне трішки розтанути.
Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно - фото 405879
Як правильно їсти морозиво, щоб було смачно

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Джерело: daily.afisha
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