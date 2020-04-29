Науковці назвали три типи особистостей під час пандемії COVID-19

Усі люди, які живуть під час пандемії коронавірусу, тепер діляться на три типи особистостей. Перевірте, до якої належите саме ви!

Кожен з нас ставиться по-своєму до тих нових реалій, в яких ми опинилися через пандемію. Комусь все, що відбувається здається черговим витвором "світової змови", хтось вважає, що "все звичайно", а багато хто вірить в те, що скоро настане нормальне життя.

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Психологи Королівського коледжу Лондона провели опитування серед кількох сотень людей різних вікових груп. Воно показало, що громадян тепер можна з певною часткою умовності віднести до трьох типів особистості, у залежності від їх сприйняття ситуації та сформованої думки.

Перша і найчисленніша група – "приймачі", або люди, які приймають те, що відбувається і намагаються під нього підлаштуватися. Найчастіше до категорії приймачів належать люди у віці від 55 до 75 років. Вони нормально сприймають карантин і пристосовуються до нього, як до нового способу життя.

А це означає, що в цій категорії значно рідше зустрічаються депресії, тривожні розлади. Лише у 12% приймачів зіпсувався сон, мала їх кількість стала частіше сваритися з членами сім'ї. 48% опитаних ставляться до категорії "приймачів".

Психологи виділили умовні три карантинні групи

44% припадає на частку "страждальців", для кого карантин і нова реальність – привід для болісних переживань. У цих людей більше турбот про утримання сімей і маленьких дітей, вони частіше хвилюються про своє майбутнє, віддаються смутку, тузі, впадають в депресію, страждають від тривалих періодів апатії. Втім, вони не ведуть "активного опору", не заперечують необхідність карантину, але хочуть, щоб держава допомогла їм істотніше, ніж вона це робить зараз.

8% населення – "бунтарі". Це люди, які категорично не хочуть вірити в небезпеку коронавірусу та підкорятися законам карантину. Вони виходять на мітинги, збираються на шашлики, влаштовують велопоїздки, ведуть в соціальних мережах роз'яснювальну роботу про те, що все, що відбувається – кричуща некомпетентність і свавілля влади. Найчастіше в цій категорії молоді люди, які є бунтарями по своїй натурі.

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