Науковці розповіли, чому потрібно відмовитися від солодощів

Учені визначили, що надмірне споживання цукру може привести до порушень сну. Саме тому вони рекомендують не зловживати величезною кількістю солодощів.

Для того, щоб довести вплив солодощів, фахівці провели експеримент за участю жінок.

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Протягом трьох років вони спостерігали близько 50 000 представниць прекрасної половини людства в постменопаузі і з'ясували, що у ласунів, які вживали найбільше цукру (вуглеводів), проблеми зі сном виникали частіше на 11%.

Лікарі переконані, що дієта допоможе уникнути проблем, пов'язаних з поганою якістю сну. Якщо людина страждає від безсоння, необхідно виключити солодке з її раціону.

Солодощі можуть стати причиною безсоння

Тим часом учені не з'ясували причину, через яку макарони, випічка, тортики та шоколадки впливають на нашу безсоння, посилюючи його.

Експерти вважають, що коли рівень цукру в крові різко підвищується, організм виділяє інсулін. Коли рівень цукру поступово знижується, організм починає виробляти гормони адреналін і кортизол, які і призводять до порушень сну.

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