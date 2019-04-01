Науковці розповіли, чому потрібно регулярно їсти йогурт

Якщо вживати бодай дві порції йогурту на тиждень, можна знизити майже на третину ризик розвитку інфаркту в гіпертоніків. Це змогли встановити науковці з Бостонського університету.

У тому, що йогурт надзвичайно корисний для людей, котрі страждають на гіпертонію, фахівці змогли переконатися, проаналізувавши дані дослідження за участю понад 55 тисяч жінок і 18 тисяч чоловіків. Воно показало, що вживання двох порцій йогурту на тиждень ефективно зміцнює стан судин, підвищуючи опірність організму до захворювань серця (конкретно, розвитку інфаркту).

І ще: 4 вагомі причини включити у свій раціон грейпфрути

Під час дослідження, до якого апелюють вчені, учасники з діагностованою гіпертонією вживали кілька порцій йогурту на тиждень. У результаті особливо істотно на тлі їхнього прийому знизився ризик інфаркту у жінок.

У жінок ризик інфаркту міокарда знизився на 30%, у чоловіків – на 19%, – констатували автори проекту.

Дослідники додали, що у жінок завдяки двом порціям йогурту на тиждень також зменшилася потреба у проведенні операцій на судинах – в середньому вона знизилася на 16%.

Йогурт надзвичайно корисний для здоров'я / The Splendid Table

Крім того, вчені вважають, що, крім йогуртів, жертвам гіпертонії слід вживати фрукти й овочі, насичені клітковиною. Такий симбіоз зробить оздоровчий ефект харчування для судин суттєвішим, що, відповідно, підвищить і захищеність від розвитку інфаркту.

Ми ж нагадуємо, що корисними є лише ті йогурти, в які не додаються усілякі підсолоджувачі та наповнювачі. Якщо хочете зробити йогурт кориснішим, додайте до нього свіжих фруктів або сухофруктів.

Читайте також: Науковці назвали жанр музики, який відлякує комарів