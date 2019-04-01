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4 вагомі причини включити у свій раціон грейпфрути

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Грейпфрут має бути у вашому раціоні - фото 1
Грейпфрут має бути у вашому раціоні / Zevia

Навесні організму, котрий страждає від авітамінозу, особливо сильно потрібне підживлення корисними речовинами. Фахівці назвали кілька причин регулярно їсти грейпфрути.

Цей корисний цитрусовий фрукт принесе вам неабияку користь.

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Зміцнює імунітет. За словами вчених, люди, котрі включали у свій раціон грейпфрути, забезпечують себе природним імуномодулятором, який підвищує захист організму від бактерій і вірусів. Перш за все ця здатність грейпфрута забезпечується високим рівнем вітаміну С. Також у його плодах є інші поживні речовини, що стимулюють імунну систему – наприклад, вітамін А, ефективний у боротьбі із запаленнями.

Знижує холестерин і тиск. Згідно з даними дослідження, опублікованого в Journal of Agriculture and Food Chemistry, організму людей, в раціоні яких присутні грейпфрути, частіше властиві здорові показники холестерину й артеріального тиску. Фахівці вважають, що цей ефект грейпфрутів обумовлений суттєвою концентрацією антиоксидантів і необхідного для оздоровлення судинної системи калію.

Грейпфрути надзвичайно корисні для організму - фото 317963
Грейпфрути надзвичайно корисні для організму

Скорочується ймовірність інсульту. Ось заява фахівців American Heart Association (Американська кардіологічна асоціація): вживання грейпфрутів знижує ризик інсульту у жінок. Було встановлено, що представниці прекрасної половини людства, які щодня вживають цей вид цитрусових, домагаються зниження особистого ризику розвитку інсульту у майбутньому на 19%.

Захищає від дефіциту вологи. Лікарі та дієтологи постійно говорять про те, що сучасні люди вживають недостатньо води. Включивши в раціон грейпфрута, можна забезпечити свій організм неабиякою дозою необхідної йому вологи. Експерти нагадують: в грейпфруті міститься до 88% чистої води.

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Джерело: Medikforum
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