Науковці назвали жанр музики, який відлякує комарів

Раніше вчені розповідали, чи п'яніють комарі. Тепер же науковцям спало на думку перевірити, яка музика відлякує цих неприємних комах. Рекомендуємо додати до свого плейлиста кілька таких композицій, аби насолоджуватися пікніками.

Як з'ясувалося, дабстеп може стати засобом відлякування комарів.

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Дабстеп – це напрямок електронної музики, який сформувався у Великобританії на початку 2000 років, для якого характерний нерівний плутаний ритм.

Учені встановили, що дабстеп може стати ефективним способом захисту від комарів, він допомагає відлякувати комах від людей. У проведених випробуваннях біологи, за їхніми словами, спостерігали залежність поведінки комарів і москітів від звуку. Він, як показав експеримент, впливає на інстинкти комах.

Зокрема, фахівці помістили комарів у два різні контрольні середовища: в одному комахи стикалися з впливом звуку. Саме для цієї групи комарів програвалися дабстеп композиції Scary Monsters і Nice Sprites, виконуваних музикантом, відомим під псевдонімом Skrillex. Друга група комарів поміщалася у середовище без звуку.

Перш за все вчених цікавило, як поводяться самки комарів, які у пошуках їжі особливо наполегливо нападають на людей. Дослідники констатували: при прослуховуванні композицій Skrillex активність комарів різко впала, і комахи значно рідше атакували людей.

Також вчені виявили, що дабстеп може не лише відлякувати комарів – під його впливом у комарів знизилося прагнення до розмноження. За словами вчених, їхнє відкриття допоможе розробити нові захисні засоби, а в перспективі і зменшити захворюваність на жовту лихоманку і малярію.

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