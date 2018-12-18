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Науковці розповіли, чому потрібно регулярно ходити в кінотеатр
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Похід у кіно, музей або на матч – не просто приємний спосіб убити час, а ще й профілактика психічних розладів, стверджують британські психологи у своєму дослідженні.
До вибірки потрапили 2000 британців за 50 років. Ризик розвитку депресії був на 48% нижчий у тих, хто відвідував виставки, ходив у кіно або театр не рідше ніж раз на місяць, і на 32% нижче у тих, хто робив це хоча б раз на кілька місяців.
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"Люди знають про користь п'яти прийомів їжі або про користь фізичних вправ, але рідко замислюються про культурний розвиток, який має схожий ефект", – говорить провідний автор дослідження Дейзі Фанкурт з Університетського коледжу Лондона.
За її словами, культурне дозвілля стимулює роботу мозку, допомагає людям соціалізуватися та розвиває творчі здібності.
Раніше фахівці назвали процес, який максимально зближує людей. Експерти зі США зробили висновок, що вживання їжі з однієї тарілки зближує людей. Їм легше побудувати діалог і прийти до спільного рішення в якихось питаннях. На думку організаторів дослідження, спільний прийом їжі в такому форматі підвищує синхронізацію між людьми. Учені провели експеримент, розділивши добровольців на дві групи по парах. Незнайомим учасникам потрібно було приймати спільні рішення під час вживання їжі. Перша група їла з однієї тарілки, а друга – з різних.
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