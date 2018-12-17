Науковці назвали процес, який максимально зближує людей

Одним людям значно легше згуртуватися, а іншим – не так уже й просто знайти спільну мову. У кожного свій темперамент і особливості характеру. Нещодавно вчені з'ясували, який же фактор може позитивно вплинути на злагоджену взаємодію навіть між незнайомцями.

Експерти зі США зробили висновок, що вживання їжі з однієї тарілки зближує людей. Їм легше побудувати діалог і прийти до спільного рішення в якихось питаннях.

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На думку організаторів дослідження, спільний прийом їжі в такому форматі підвищує синхронізацію між людьми.

Учені провели експеримент, розділивши добровольців на дві групи по парах. Незнайомим учасникам потрібно було приймати спільні рішення під час вживання їжі. Перша група їла з однієї тарілки, а друга – з різних.

Ось чому варто їсти зі спільної тарілки

Обробивши отримані дані, дослідники прийшли до висновку, що синхронізація під час їжі з однієї тарілки сприяє кооперації й у розв'язанні інших питань.Такий ефект спостерігається не лише між приятелями, а й між незнайомцями.

Проведене дослідження дало зрозуміти науковцям, що зовнішні фактори можуть впливати на взаємодію між людьми. Тому спільні обіди співробітників часто допомагають згуртувати колектив, а для партнерів – налагодити взаємовигідні партнерські та довірчі відносини.

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